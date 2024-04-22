Пономарев Петр Григорьев
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Пономарев Григорий Иванов
РГАДА. 214-1-1587. Перепись Тобольского уезда 1719, Терсяцкая слобода а в ней церковь Николая Чюдотворца, в деревне Камышевской, л. 341 об. Во дворе Григорий Иванов сын Пономарев сказался 50 лет, у не... Показать все
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Козлова Улита Петрова
45 лет в 1795 г. вдова крестьянская жена, живет с сыном Федором Агеевым Козловым и внуками МК Камышевское 1795 (+ИР)
Смерть
Неизвестно