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Есаков Иван Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Есаков Анисим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Марфа Клименова

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Есакова Марфа Клименова

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Есаков Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Есакова Марфа Клименова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Марфа Клименова

Смерть
Неизвестно
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