Есаков Иван Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1827
Отец: Есаков Анисим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Марфа Клименова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Есакова Марфа Клименова
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Есакова Марфа Клименова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Марфа Клименова
Смерть
Неизвестно