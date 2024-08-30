Григорова (Александрова) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорова (Александрова) Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григоров Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
12.08.1897

Сын: Григоров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
28.01.1899

Сын: Григоров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Михаил Семёнович

Рождение ребёнка
06.10.1900

Сын: Григоров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Григоров Михаил Семёнович

Смерть
Неизвестно

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