(Гибадуллина) Факиха
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Гайсин Гибадулла
Мать: (Закирова) Хайрижиган
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно