Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно