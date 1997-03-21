Муравьев Николай Григорьевич
Место рожденияд. Слобожане Вонданского с/с Даровского района
Дата рождения18.10.1930
Дата смерти21.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1930
Отец: Муравьев Григорий Миронович
Мать: Муравьева Евдокия
д. Слобожане Вонданского с/с Даровского района
Рождение ребёнка
17.09.1959
Сын: Муравьев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
д. Слобожане Вонданского с/с Даровского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.03.1997
с. Вонданка Даровского р-на