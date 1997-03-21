Муравьев Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Николай Григорьевич

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Место рождения

д. Слобожане Вонданского с/с Даровского района

Дата рождения

18.10.1930

Дата смерти

21.03.1997

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1930

Отец: Муравьев Григорий Миронович

Мать: Муравьева Евдокия

д. Слобожане Вонданского с/с Даровского района
Рождение ребёнка
17.09.1959

Сын: Муравьев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

д. Слобожане Вонданского с/с Даровского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.03.1997
с. Вонданка Даровского р-на
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