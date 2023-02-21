Авдотья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1770 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Климент

Отец ребёнка: не указан

Титеево, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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