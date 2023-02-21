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Авдотья Савельева
Авдотья Савельева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1723
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Климент
Около 1770 г.р.
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын:
Климент
Отец ребёнка: не указан
Титеево
, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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