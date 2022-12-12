Анкудинова Степанида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Анкудинов Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Анкудинов Иван Васильевич
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Анкудинова сын Лаврентий 10 лет ГАСО Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анкудинова Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Анкудинов Иван Васильевич
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Васильева дочь Авдотья 6 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Васильева жена Степанида 42 лет ГАСО Ф.... Показать все
Смерть
Неизвестно