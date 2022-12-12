Анкудинова Степанида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова Степанида Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Анкудинов Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Анкудинов Иван Васильевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Анкудинова сын Лаврентий 10 лет ГАСО Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анкудинова Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Анкудинов Иван Васильевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Васильева дочь Авдотья 6 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Иван Васильевич

ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Васильева жена Степанида 42 лет ГАСО Ф.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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