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Прохорова (Прохорова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

24.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1893 г.р.

Мать

До 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914

Отец: Прохоров Владимир Трофимович

Мать: Прохорова Федора Фёдоровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Крещение
25.01.1914
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Прохоров Владимир Трофимович. Отец. Казак Чесноковского посёлка Прохорова Федора Фёдоровна. Мать Золотов Герасим Петрович. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Прохорова Елена Ивановна. Восприемни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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