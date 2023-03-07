Прохорова (Прохорова) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения24.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Крещение
25.01.1914
Прохоров Владимир Трофимович. Отец. Казак Чесноковского посёлка Прохорова Федора Фёдоровна. Мать Золотов Герасим Петрович. Восприемник. Казак Чесноковского посёлка Прохорова Елена Ивановна. Восприемни... Показать все
Смерть
Неизвестно