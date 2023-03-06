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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Саратов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Саратов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Саратов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саратов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саратов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Саратов Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно