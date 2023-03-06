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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Саратов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Саратов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Саратов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саратов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Саратов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саратов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Саратов Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саратов Василий Дмитриевич

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