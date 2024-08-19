Priedulis Krustiņš — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Priedulis Krustiņš

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Pinka (Priedule) Ilze

Мать ребёнка: Priedule (Priedule) ?

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Priedule) Dārta

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Priedule) Anna

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Priedule) Ede

Мать ребёнка: ?

Смерть
1833

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