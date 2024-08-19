Priedulis Krustiņš
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Pinka (Priedule) Ilze
Мать ребёнка: Priedule (Priedule) ?
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Priedule) Dārta
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Priedule) Anna
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Priedule) Ede
Мать ребёнка: ?
Смерть
1833