(Богданова) Матрена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Богданова) Матрена Григорьева

(Богданова) Матрена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
11.03.1840 ст.

Сын: Рябов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Рябов Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Рябова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Рябов Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
20.04.1848 ст.

Сын: Рябов Марк Иванович

Отец ребёнка: Рябов Иван Митрофанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.