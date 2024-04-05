(Богданова) Матрена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1840 ст.
Отец ребёнка: Рябов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Рябова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Рябов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
20.04.1848 ст.
Сын: Рябов Марк Иванович
Отец ребёнка: Рябов Иван Митрофанович
Смерть
Неизвестно