(Яковлева) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Мария Евдокимовна

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Место рождения

с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии

Дата рождения

?.08.1884

Дата смерти

23.02.1885

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1884

Отец: Яковлев Евдоким Васильевич

Мать: Яковлева Мария Артемьева

с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Смерть
23.02.1885
с Ушковское Верхнекаинской волости
Причина смерти: Болезнь корь
Похороны
25.02.1885
с.Ушково Верхнекинской волости томской губернии
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