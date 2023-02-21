(Яковлева) Мария Евдокимовна
Место рожденияс.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Дата рождения?.08.1884
Дата смерти23.02.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1884
с.Ушковское Верхне Каинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Смерть
23.02.1885
с Ушковское Верхнекаинской волости
Причина смерти: Болезнь корь
Похороны
25.02.1885
с.Ушково Верхнекинской волости томской губернии