Емельянов Евтихий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Евтихий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Емельянов Григорий Ефтихиевич

Мать ребёнка: не указана

Вигурина Поляна, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1925

Дочь: Емельянова Клавдия Ефтихиевна

Мать ребёнка: не указана

смоленская обл
Смерть
1966
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