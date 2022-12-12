Емельянов Евтихий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Емельянов Григорий Ефтихиевич
Мать ребёнка: не указана
Вигурина Поляна, Шумячский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.08.1925
Дочь: Емельянова Клавдия Ефтихиевна
Мать ребёнка: не указана
смоленская обл
Смерть
1966