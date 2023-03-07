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Завражных Афонасий Семенов

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Место рождения

займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Отец

Около 1664 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Завражных Семен Петров

Мать: не указана

займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Завражных Кирилл Афанасьев

Мать ребёнка: не указана

Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Осетровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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