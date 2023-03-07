Завражных Афонасий Семенов
Место рождениязаймище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1685
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Завражных Семен Петров
Мать: не указана
займище вновь Ивана Малцова, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Завражных Кирилл Афанасьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750