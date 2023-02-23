Вигуляр Минодора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Валюйшис Александра Вигулярова
Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович
Рождение ребёнка
05.07.1882
Сын: Вигуляр Прокофий Семенович
Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1888
Сын: Вигуляр (незаконнорожденный) Иосиф Семенович
Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович
Рождение ребёнка
04.04.1894
Сын: Вигуляр Терентий Семенович
Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович
Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1897
Дочь: Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно