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Вигуляр Минодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Валюйшис Александра Вигулярова

Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович

Рождение ребёнка
05.07.1882

Сын: Вигуляр Прокофий Семенович

Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Вигуляр (незаконнорожденный) Иосиф Семенович

Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович

Рождение ребёнка
04.04.1894

Сын: Вигуляр Терентий Семенович

Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович

Деревня Бирюсинская , Заледеевская волость , Енисейская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1897

Дочь: Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Вигуляр Семен Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вигуляр Семен Емельянович

Смерть
Неизвестно
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