Стуканова Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуканова Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.2004

Сын: Стуканов Александр Александрович

Отец ребёнка: Стуканов Александр Валентинович

Рождение ребёнка
13.07.?

Дочь: Стуканова Алена Александровна

Отец ребёнка: Стуканов Александр Валентинович

Рождение ребёнка
13.07.?

Сын: Стуканов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Стуканов Александр Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стуканов Александр Валентинович

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