Стуканова Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.2004
Сын: Стуканов Александр Александрович
Отец ребёнка: Стуканов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
13.07.?
Дочь: Стуканова Алена Александровна
Отец ребёнка: Стуканов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
13.07.?
Сын: Стуканов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Стуканов Александр Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно