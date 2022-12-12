Крутиченко АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Место рождения
Дата рождения03.03.1957
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1957
Отец: Крутиченко ПЕТР СЕМЕНОВИЧ
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крутиченко ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
08.05.1983
Сын: Крутиченко ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать ребёнка: Крутиченко ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА