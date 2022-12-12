Крутиченко АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутиченко АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

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Место рождения

Брянск, город Брянск, Брянская область

Дата рождения

03.03.1957

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1957

Отец: Крутиченко ПЕТР СЕМЕНОВИЧ

Мать: скрыто настройками приватности

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
31.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крутиченко ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
08.05.1983

Сын: Крутиченко ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать ребёнка: Крутиченко ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

Брянск, город Брянск, Брянская область
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