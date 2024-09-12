Бальчикова Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальчикова Любовь Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальчиков Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Бальчиков Владимир Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева (Бальчикова) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Бальчиков Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бальчиков Владимир Ильич

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