Конотоп (Ломако) Лидия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конотоп (Ломако) Лидия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломако Фёдор

Мать: Шевченко Полина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конотоп Т. Фёдоровна

Отец ребёнка: Конотоп Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конотоп Светлана Фёдоровна

Отец ребёнка: Конотоп Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конотоп Тамара Фёдоровна

Отец ребёнка: Конотоп Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конотоп Фёдор

Смерть
Неизвестно
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