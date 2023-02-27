Конотоп (Ломако) Лидия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломако Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конотоп Т. Фёдоровна
Отец ребёнка: Конотоп Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конотоп Светлана Фёдоровна
Отец ребёнка: Конотоп Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конотоп Тамара Фёдоровна
Отец ребёнка: Конотоп Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конотоп Фёдор
Смерть
Неизвестно