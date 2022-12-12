Чайко Елена Валентиновна
Место рождения
Дата рождения06.03.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1968
Бракосочетание
08.01.1993
Рождение ребёнка
15.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чайко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чайко Владимир Иванович