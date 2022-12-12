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Чайко Елена Валентиновна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

06.03.1968

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1942 г.р.

Муж

1963 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1968

Отец: Бурлаков Валентин Александрович

Мать: Бурлакова Ираида Дмитриевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
08.01.1993

Муж: Чайко Владимир Иванович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
15.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чайко Владимир Иванович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.10.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чайко Владимир Иванович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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