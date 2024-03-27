Давлеткильдин Гибат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавлеткильдин Гибат

Давлеткильдин Гибат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1958 г.р.
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Давлеткильдин Ялал

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Давлеткильдин Тагир

Мать ребёнка: Давлеткильдина Рабига

Рождение ребёнка
1961

Сын: Давлеткильдин Загир Гибатович

Мать ребёнка: Давлеткильдина Рабига

Башкирия
Рождение ребёнка
08.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давлеткильдина Рабига

с. Мраково, Кугарчинский район, РБ, РФ
Смерть
1963
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close