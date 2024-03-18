Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Тимофеев Максим Тимофеевич
Отец ребёнка: Григорьев- Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.09.1918
Отец ребёнка: Григорьев- Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.09.1918
Сын: Тимофеев Евстафий Тимофеевич
Отец ребёнка: Григорьев- Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 19.08.1922
Дочь: Тимофеева София Тимофеевна
Отец ребёнка: Григорьев- Тимофей Григорьевич
Хорной, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно