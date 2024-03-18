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Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Тимофеев Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Григорьев- Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
05.09.1918

Сын: Тимофеев Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Григорьев- Тимофей Григорьевич

Моргауши, Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.09.1918

Сын: Тимофеев Евстафий Тимофеевич

Отец ребёнка: Григорьев- Тимофей Григорьевич

Моргауши, Моргаушский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 19.08.1922

Дочь: Тимофеева София Тимофеевна

Отец ребёнка: Григорьев- Тимофей Григорьевич

Хорной, Моргаушский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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