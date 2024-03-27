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Динмухаметов Юнус

Место рождения

Большой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Динмухамет

Мать: Сагида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юнусов Хисматулла

Мать ребёнка: (Сабитова) Хубайба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Сабитова) Хубайба

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Гильмизямал

Мать ребёнка: (Сабитова) Хубайба

Смерть
Неизвестно

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