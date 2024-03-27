Динмухаметов Юнус
Место рожденияБольшой Салтык Тетюшского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Динмухамет
Мать: Сагида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юнусов Хисматулла
Мать ребёнка: (Сабитова) Хубайба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Сабитова) Хубайба
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Гильмизямал
Мать ребёнка: (Сабитова) Хубайба
Смерть
Неизвестно