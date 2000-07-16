Аникина Енафа Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1932
Дата смерти16.07.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.02.1961
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляков Борис Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область