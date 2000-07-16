Аникина Енафа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Енафа Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1932

Дата смерти

16.07.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.02.1961

Сын: Аникин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Борис Васильевич

Смерть
16.07.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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