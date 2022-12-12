Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1882 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1883 ст.
Дочь: Марина Феодосиевна
Отец ребёнка: Жованик Феодосий Михайлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Жованик Иоанн Феодосиевич
Отец ребёнка: Жованик Феодосий Михайлович
Рождение ребёнка
15.10.1887 ст.
Сын: Жованик Андрей Феодосиевич
Отец ребёнка: Жованик Феодосий Михайлович
Рождение ребёнка
21.03.1894
Дочь: Анна Феодосиевна
Отец ребёнка: Жованик Феодосий Михайлович
Смерть
Неизвестно