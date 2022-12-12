Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жованик (Павленко) Марфа Трофимовна

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Место рождения

Дмитровка, Чернігівська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитровка, Чернігівська область
Бракосочетание
03.10.1882 ст.

Муж: Жованик Феодосий Михайлович

Дмитровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1883 ст.

Дочь: Марина Феодосиевна

Отец ребёнка: Жованик Феодосий Михайлович

Дмитровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Жованик Иоанн Феодосиевич

Отец ребёнка: Жованик Феодосий Михайлович

Дмитровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.10.1887 ст.

Сын: Жованик Андрей Феодосиевич

Отец ребёнка: Жованик Феодосий Михайлович

Дмитровка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.03.1894

Дочь: Анна Феодосиевна

Отец ребёнка: Жованик Феодосий Михайлович

Дмитровка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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