Миндалевич (Соловейчик) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндалевич (Соловейчик) Анна Сергеевна

Место рождения

Спасо-Вознесенский кафедральный собор, Самара, Самара, Самара, Россия

Дата рождения

06.11.1891

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1891

Отец: Соловейчик Сергей Михайлович

Мать: Соловейчик (Горенко) Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальский Стефан

Развод
Неизвестно

Муж: Миндалевич Ананий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миндалевич Ананий

Рождение ребёнка
06.06.1910

Дочь: Полозова (Миндалевич) Галина

Отец ребёнка: Ковальский Стефан

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Миндалевич) Татьяна

Отец ребёнка: Ковальский Стефан

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковальский Стефан

Смерть
1927

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