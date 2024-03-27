Закирова (Хабибуллина) Факиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирова (Хабибуллина) Факиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Усманов Амина

Отец ребёнка: Закиров Шакир Мухаматзакирович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Батыршин Сания

Отец ребёнка: Закиров Шакир Мухаматзакирович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Тагиров Суфия

Отец ребёнка: Закиров Шакир Мухаматзакирович

Рождение ребёнка
21.01.1938

Дочь: Мухаматгаянова Аясофья Шакировна

Отец ребёнка: Закиров Шакир Мухаматзакирович

Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Асавды
Смерть
Неизвестно
Мельница близь д.Уразгильда
Играя на улице, я -Шамиль, увидел забежавшую в слезах маму Ая-София,. И в этот момент в голове сразу вспомнилась моя бабушка Факиха и что то тревожное стало в душе и мысль о том, что ее нн стало. Зайд... Показать все
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