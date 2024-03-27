Закирова (Хабибуллина) Факиха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Усманов Амина
Отец ребёнка: Закиров Шакир Мухаматзакирович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Батыршин Сания
Отец ребёнка: Закиров Шакир Мухаматзакирович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Тагиров Суфия
Отец ребёнка: Закиров Шакир Мухаматзакирович
Рождение ребёнка
21.01.1938
Дочь: Мухаматгаянова Аясофья Шакировна
Отец ребёнка: Закиров Шакир Мухаматзакирович
Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Асавды
Смерть
Неизвестно
Мельница близь д.Уразгильда
Играя на улице, я -Шамиль, увидел забежавшую в слезах маму Ая-София,. И в этот момент в голове сразу вспомнилась моя бабушка Факиха и что то тревожное стало в душе и мысль о том, что ее нн стало. Зайд... Показать все