Михеева (Михеева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Михеева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Вадский Район Нижегородской Области

Дата рождения

18.04.1928

Дата смерти

14.12.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1928

Отец: Михеев Дмитрий

Мать: Михеева Пелагея Григорьевна

Вадский Район Нижегородской Области
Рождение ребёнка
09.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирсанов Александр

Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра В Железнодорожной Поликлинике
Смерть
14.12.1987
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
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