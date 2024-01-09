Михеева (Михеева) Мария Дмитриевна
Место рожденияВадский Район Нижегородской Области
Дата рождения18.04.1928
Дата смерти14.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1928
Отец: Михеев Дмитрий
Вадский Район Нижегородской Области
Рождение ребёнка
09.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирсанов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра В Железнодорожной Поликлинике
Смерть
14.12.1987
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
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