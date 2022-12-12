Полякова (Шклярук) Лида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Шклярук) Лида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1946 г.р.

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1971

Сын: Поляков Андрей

Отец ребёнка: Поляков Виктор

Рождение ребёнка
1974

Сын: Поляков Алексей

Отец ребёнка: Поляков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Виктор

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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