Полякова (Шклярук) Лида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1971
Сын: Поляков Андрей
Отец ребёнка: Поляков Виктор
Рождение ребёнка
1974
Сын: Поляков Алексей
Отец ребёнка: Поляков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Виктор
Саранск, Саранск, Республика Мордовия