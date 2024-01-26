Без Фамилии Надежда Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Без Фамилии Надежда Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупинов Ефим Евстигнеевич

ф.200 оп.14 д.76
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Чупинова Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Чупинов Ефим Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Чупинова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Чупинов Ефим Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Чупинов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Чупинов Ефим Евстигнеевич

Место жительства
16.09.1850
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1850 ст.

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