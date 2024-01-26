Без Фамилии Надежда Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ф.200 оп.14 д.76
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Чупинова Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Чупинов Ефим Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Чупинова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Чупинов Ефим Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1848 ст.
Отец ребёнка: Чупинов Ефим Евстигнеевич
Место жительства
16.09.1850
Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1850 ст.