Устинья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Никифор Леонович
Мать: Анисья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.07.1827
Сын: Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
19.08.1830
Сын: Петр Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
22.09.1834
Сын: Федор Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Емельянович
Смерть
Неизвестно