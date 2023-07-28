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Устинья Никифоровна

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Никифор Леонович

Мать: Анисья Яковлевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.07.1827

Сын: Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Емельянович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1830

Сын: Петр Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Емельянович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1834

Сын: Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Емельянович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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