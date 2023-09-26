Мордвинов Иван Степанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мордвинов Степан Микифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1637
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1646 ст.
Мать ребёнка: не указана
Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно