Мордвинов Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМордвинов Иван Степанов

Мордвинов Иван Степанов

Место рождения

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мордвинов Степан Микифоров

Мать: не указана

Сысои, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордвинов Илья Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мордвинов Борис Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1637

Сын: Мордвинов Перфил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1646 ст.

Сын: Мордвинов Степан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.