Шленсков(Шленский) Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шленсков(Шленский) Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шленскова) Алена Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шленсков(Шленский) Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1886

Сын: Шленсков Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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