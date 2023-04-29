Гусаров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1921
Дочь: Зотова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Аграфена Афанасьевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Гусаров Степан Михайлович
Мать ребёнка: Смирнова Аграфена Афанасьевна
Рождение ребёнка
22.04.1925
Дочь: Лукичева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Смирнова Аграфена Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1925