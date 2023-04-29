Гусаров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусаров Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1921

Дочь: Зотова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Аграфена Афанасьевна

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Гусаров Степан Михайлович

Мать ребёнка: Смирнова Аграфена Афанасьевна

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.04.1925

Дочь: Лукичева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Смирнова Аграфена Афанасьевна

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Аграфена Афанасьевна

Смерть
1925
Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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