Сенаторов Тимофей Егорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1908
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1908
Бракосочетание
26.01.1931
Рождение ребёнка
22.12.1931
Сын: Сенаторов Виктор Тимофеевич
Мать ребёнка: Сенаторова Анна Самойловна
Рождение ребёнка
30.07.1934
Сын: Сенаторов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Сенаторова Анна Самойловна
Рождение ребёнка
11.11.1936
Дочь: Зиночка
Мать ребёнка: Сенаторова Анна Самойловна
Рождение ребёнка
07.09.1939
Дочь: Юличка
Мать ребёнка: Сенаторова Анна Самойловна
Рождение ребёнка
27.11.1941
Сын: Сенаторов Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Сенаторова Анна Самойловна
Смерть
?.03.1942