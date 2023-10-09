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Сенаторов Тимофей Егорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1908

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1908

Отец: Сенаторов Егор Филиппович

Мать: Сенаторова Агафья Степановна

Бракосочетание
26.01.1931

Жена: Сенаторова Анна Самойловна

Рождение ребёнка
22.12.1931

Сын: Сенаторов Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: Сенаторова Анна Самойловна

Рождение ребёнка
30.07.1934

Сын: Сенаторов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Сенаторова Анна Самойловна

Рождение ребёнка
11.11.1936

Дочь: Зиночка

Мать ребёнка: Сенаторова Анна Самойловна

Рождение ребёнка
07.09.1939

Дочь: Юличка

Мать ребёнка: Сенаторова Анна Самойловна

Рождение ребёнка
27.11.1941

Сын: Сенаторов Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Сенаторова Анна Самойловна

Смерть
?.03.1942
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