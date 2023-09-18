Соня патям Микаень — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соня патям Микаень

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1935 по 1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1935 по 1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Арапов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1965

Сын: Арапов Павел Иванович

Отец ребёнка: Арапов Иван Павлович

Одноклассник кока Сергея
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Арапов Иван Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна (Чамзинка)

Отец ребёнка: Арапов Иван Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арапов Иван Павлович

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