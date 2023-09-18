Соня патям Микаень
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1935 по 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Арапов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1965
Отец ребёнка: Арапов Иван Павлович
Одноклассник кока Сергея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Арапов Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна (Чамзинка)
Отец ребёнка: Арапов Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арапов Иван Павлович