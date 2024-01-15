Киселев Григорий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1879 ст.
Отец: Киселев Архип Петрович
Мать: Киселева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1911 ст.
Сын: Киселев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Киселева Ольга Васильевна
Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно