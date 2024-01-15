Киселев Григорий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Григорий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1879 ст.

Отец: Киселев Архип Петрович

Мать: Киселева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1911 ст.

Сын: Киселев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Киселева Ольга Васильевна

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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