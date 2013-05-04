Иловайская Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иловайская Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1934

Дата смерти

04.05.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иловайский Вениамин Серафимович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
04.05.2013
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