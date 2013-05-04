Иловайская Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1934
Дата смерти04.05.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иловайский Вениамин Серафимович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
04.05.2013