Сафронова (Синичкина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1882
Дата смерти11.06.1972
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1882
Отец: Синичкин Иван
Мать: Евпраксинья
Рождение ребёнка
21.01.1914
Дочь: Белякова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Александр Павлович
Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафронов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Мария Павловна
Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Анна Павловна
Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Александра Павловна
Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1972
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область