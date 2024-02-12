Сафронова (Синичкина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Синичкина) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1882

Дата смерти

11.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1882

Отец: Синичкин Иван

Мать: Евпраксинья

Рождение ребёнка
21.01.1914

Дочь: Белякова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Степан Павлович

Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Александр Павлович

Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафронов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Мария Павловна

Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Анна Павловна

Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Александра Павловна

Отец ребёнка: Сафронов Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Павел Васильевич

Смерть
11.06.1972
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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