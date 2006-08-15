Болышева Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болышева Антонина Петровна

Место рождения

Михайловка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.08.1921

Дата смерти

15.08.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Лунинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.04.1947

Сын: Трутнев Владимир Степанович

Отец ребёнка: Трутнев Степан Иванович

Старая Рожковка, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
15.08.2006
Кривское, Боровский муниципальный район, Калужская область
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