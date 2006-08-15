Болышева Антонина Петровна
Место рождения
Дата рождения13.08.1921
Дата смерти15.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1921
Рождение ребёнка
13.04.1947
Сын: Трутнев Владимир Степанович
Отец ребёнка: Трутнев Степан Иванович
Старая Рожковка, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
15.08.2006
Кривское, Боровский муниципальный район, Калужская область