Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1736
Сын: Афанасий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Родион Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванович
Смерть
1778