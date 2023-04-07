Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Михайловна

Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Афанасий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Родион Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванович

Смерть
1778
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