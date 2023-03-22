Мария (Маруся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Маруся)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Илюшкина Мария (Маруся) Ильинична

Отец ребёнка: Матюшкин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Матюшкин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Матюшкин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Матюшкин Илья Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич

Отец ребёнка: Матюшкин Илья Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1939

Сын: Матюшкин Дмитрий (Митя) Ильич

Отец ребёнка: Матюшкин Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюшкин Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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