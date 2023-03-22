Мария (Маруся)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Илюшкина Мария (Маруся) Ильинична
Отец ребёнка: Матюшкин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Матюшкин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Матюшкин Илья Иванович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1929
Сын: Матюшкин Трофим (Травка) Ильич
Отец ребёнка: Матюшкин Илья Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1939
Сын: Матюшкин Дмитрий (Митя) Ильич
Отец ребёнка: Матюшкин Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно