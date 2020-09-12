Горькова (Горькова) Алевтина Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.06.1927
Дата смерти12.09.2020
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1927
Отец: Горьков Василий Фёдорович
Мать: Мария Павловна
Рождение ребёнка
09.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ледванов Юрий Фёдорович
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.2020