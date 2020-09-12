Горькова (Горькова) Алевтина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горькова (Горькова) Алевтина Васильевна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

14.06.1927

Дата смерти

12.09.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1927 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1927

Отец: Горьков Василий Фёдорович

Мать: Мария Павловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ледванов Юрий Фёдорович

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Ледванов Юрий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ледванов Юрий Фёдорович

Смерть
12.09.2020
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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