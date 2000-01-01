Евсюков Павел Алексеевич
Место рожденияс.Волково Новооскольского уезда
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Евсюков Алексей Иванович
Мать: Пелагея Сидоровна
с.Волково Новооскольского уезда
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Варвара Ерофеевна
Кретовка
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Варвара Ерофеевна
Кретовка
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Варвара Ерофеевна
Кретовка
Рождение ребёнка
1862
Сын: Евсюков Григорий Павлович
Мать ребёнка: Варвара Ерофеевна
Кретовка
Смерть
Неизвестно
Кретовка