Евсюков Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюков Павел Алексеевич

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Место рождения

с.Волково Новооскольского уезда

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Евсюков Алексей Иванович

Мать: Пелагея Сидоровна

с.Волково Новооскольского уезда
Рождение ребёнка
1848

Сын: Евсюков Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Варвара Ерофеевна

Кретовка
Рождение ребёнка
1850

Сын: Евсюков Устин Павлович

Мать ребёнка: Варвара Ерофеевна

Кретовка
Рождение ребёнка
1853

Сын: Евсюков Родион Павлович

Мать ребёнка: Варвара Ерофеевна

Кретовка
Рождение ребёнка
1862

Сын: Евсюков Григорий Павлович

Мать ребёнка: Варвара Ерофеевна

Кретовка
Смерть
Неизвестно
Кретовка
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