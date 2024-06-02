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Дмитриев Григорий Дмитриевич

Место рождения

Челкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: Дмитриев Дмитрий

Мать: не указана

Челкасы, Чебоксарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевна (--) Акилина Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1904

Сын: Дмитриев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Дмитриевна (--) Акилина Ивановна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
11.10.1905

Дочь: Дмитриева Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Дмитриевна (--) Акилина Ивановна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно

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