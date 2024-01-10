Мазитов Салимулла Хайрулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазитов Салимулла Хайрулла Улы

Мазитов Салимулла Хайрулла Улы

Место рождения

д. Бузаево Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1906

Дата смерти

30.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бузаево Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
11.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марзия Габдулла Кызы

д. Бузаево Зеленодольского р-на РТ
Рождение ребёнка
24.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марзия Габдулла Кызы

д.Бузаево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марзия Габдулла Кызы

Смерть
30.08.1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close