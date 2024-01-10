Мазитов Салимулла Хайрулла Улы
Место рожденияд. Бузаево Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1906
Дата смерти30.08.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марзия Габдулла Кызы
д. Бузаево Зеленодольского р-на РТ
Рождение ребёнка
24.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марзия Габдулла Кызы
д.Бузаево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марзия Габдулла Кызы
Смерть
30.08.1977