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Быхун Тимофей Иванович

Место рождения

Потихоново, Харківська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Быхун Иван

Мать: не указана

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Быхун Егор Тимофеевич

Мать ребёнка: Быхун Олимпиада

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Быхун Илларион Тимофеевич

Мать ребёнка: Быхун Олимпиада

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Быхун Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Быхун Олимпиада

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Быхун Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Быхун Олимпиада

Новофирсово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быхун Олимпиада

Смерть
Неизвестно
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