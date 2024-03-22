Быхун Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Быхун Иван
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Быхун Олимпиада
Рождение ребёнка
1903
Сын: Быхун Илларион Тимофеевич
Мать ребёнка: Быхун Олимпиада
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Быхун Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Быхун Олимпиада
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Быхун Олимпиада
Новофирсово, Курьинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быхун Олимпиада
Смерть
Неизвестно