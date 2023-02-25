Пестов Куприян Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Куприян Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1951

Сын: Пестов Иван Куприянович

Мать ребёнка: Пестова Клавдия Минеевна

Рублево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Клавдия Минеевна

Смерть
Неизвестно
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