Суднев Ефим Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суднев Ефим Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Суднев Федор Герасимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Суднев Антон Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Суднев Михаил Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Суднев Данило Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1744
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