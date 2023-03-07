Суднев Ефим Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Суднев Федор Герасимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Суднев Антон Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Суднев Михаил Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Суднев Данило Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744